Россия зафиксировала 6 нарушений перемирия в Сирии за стуки, Турция - 7

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция — семь, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство" (ИГ)* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 4, Латакия – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 4, Деръа – 3", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели три гуманитарные акции. Так, в городе Алеппо местному населению доставлено 3,6 тонны воды.

Отмечается, что гуманитарную помощь получили 1130 человек, медицинскую помощь — 329 местных жителей. Всего проведено 1433 гуманитарных акций. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом в 21 тонну.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1871. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещена в России

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