Глава длегации сирийской оппозиции Аллуш не будет участвовать в "Астане-5"

Глава делегации сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш из группировки Джейш аль-Ислам перед началом встречи по Сирии в Астане. Архивное фото

Глава делегации сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш из группировки Джейш аль-Ислам перед началом встречи по Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Мохаммед Аллуш, возглавлявший делегацию вооруженной оппозиции Сирии на "Астане-4", не будет участвовать в пятом раунде переговоров по сирийскому урегулированию, сообщил РИА Новости глава политического отдела и внешних связей группы оппозиции "Шухада аль-Ислам" Саид Накраш.

"Согласно информации, которая есть у меня, Мохаммед Аллуш отказался участвовать во встрече. Он не будет принимать участие. То же самое по поводу Усамы Абу Зейда, по моей информации, он не примет в ней участие", — заявил он РИА Новости.

Как заявил Накраш, участники астанинской встречи от сирийской оппозиции уже вылетели в столицу Казахстана.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции подтвердили свое участие в переговорах в Астане 4-5 июля. При этом представитель Южного фронта в делегации вооруженной оппозиции на переговорах Башар аз-Зуаби заявил РИА Новости, что фронт сирийской оппозиции отказывается участвовать во встрече в Астане.

Четыре раунда переговоров по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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