В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — 10, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения выявили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*. По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарных акции в городе Алеппо, населению доставлены 3,6 тонны питьевой воды. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1130 человек. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 184 гражданам.
Согласно тексту бюллетеня, за сутки подписано семь соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боев, число присоединившихся увеличилось до 1871. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 228.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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