В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — 10, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Хама – три, Латакия – два, Дамаск – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 нарушений, из них в провинциях: Хама – одно, Дамаск – три, Эс-Сувейда – три, Деръа – три", — отмечается в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения выявили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*. По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарных акции в городе Алеппо, населению доставлены 3,6 тонны питьевой воды. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1130 человек. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 184 гражданам.

Сообщается, что ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии. Идут работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.

Согласно тексту бюллетеня, за сутки подписано семь соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боев, число присоединившихся увеличилось до 1871. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 228.