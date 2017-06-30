Сирия ожидает сдвига в риторике Совбеза ООН при председательстве Китая

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сирия ожидает положительного сдвига в риторике Совбеза ООН во время председательства КНР, заявил РИА Новости посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

"Для нас является исключительно обнадеживающим тот факт, что Китай собирается председательствовать в Совбезе ООН. Китай всегда серьезно относился к своей роли в Совбезе ООН. Он твердо верит в то, что основная обязанность Совбеза ООН заключается в предотвращении военных конфликтов, борьбе с агрессией, сохранении мира во всем мире и отстаивании международного закона. Таким образом, риторика президиума Совбеза будет полностью отличаться от риторики разжигания войны западных государств", — заявил Мустафа.

Председательство Китая в Совбезе ООН начинается в июле.

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