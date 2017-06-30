МИД РФ: доклад ОЗХО о химоружии в Сирии основан на сомнительных данных

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Доклад спецмиссии ОЗХО о применении химического оружия в Сирии основан на сомнительных данных, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в связи с заявлением постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

"Обратили внимание на поспешную реакцию постпреда США при ООН Никки Хейли на распространенный 29 июня сего года в "пятерке" постоянных членов СБ ООН… окончательный доклад спецмиссии… по инциденту в населенном пункте Хан-Шейхун 4 апреля сего года", — говорится в комментарии МИД РФ.

"К сожалению, по первому прочтению упомянутого документа вынуждены констатировать, что его выводы по-прежнему основаны на весьма сомнительных данных, полученных от все той же оппозиции и тех же пресловутых НПО типа "Белых касок", причем не на месте произошедшей трагедии, а в некоей "соседней стране", — сказано в комментарии.

Поэтому, как сказано в документе, "неудивительно, что содержание доклада спецмиссии ОЗХО носит во многом тенденциозный характер, который наводит на мысль о присутствии в деятельности этой структуры политического заказа".

Как заявила Хейли, доклад ОЗХО "доказал то, что мы уже знали, против народа Сирии было применено химическое оружие".

В комментарии МИД РФ отмечается, что "вызывает, мягко говоря, удивление "энтузиазм" американского постпреда по поводу, с её слов, некоей "неопровержимой правды", якобы уже установленной по итогам работы спецмиссии ОЗХО". В документе подчеркивается, что для России "совершенно неочевиден целый ряд, на первый взгляд, констатирующих положений доклада по произошедшей в Идлибе трагедии, которые опосредованно подталкивают неискушенного во всех обстоятельствах этого дела читателя к единственному умозаключению – об ответственности за произошедшее сирийских правительственных войск".

Российская сторона намерена тщательно изучить доклад на экспертном уровне и высказать соответствующие оценки на запланированной по этому поводу на 5 июля спецсессии исполнительного совета ОЗХО, а затем и в ходе заседания СБ ООН по данному вопросу, сказано в комментарии.

В МИД РФ подчеркивают, что "теперь очередь за Совместным механизмом ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР), который в соответствии с резолюциями СБ ООН 2235 (2015) и 2319 (2016) должен скрупулезно выявить все обстоятельства этого преступления и определить виновных". В российском внешнеполитическом ведомстве выражают надежду, что представители СМР в своем предстоящем расследовании инцидента в Хан-Шейхуне проявят высокий профессионализм и "политическую беспристрастность в выявлении истинных виновных в этом преступлении".

"Рассчитываем также на то, что эксперты Механизма все же посетят не только непосредственное место этой химической атаки, но и с таким упорством безосновательно связываемую с ней сирийскую авиабазу "Шайрат", которая, как показывают последние события, по-прежнему не дает покоя Вашингтону", — отмечает МИД РФ.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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