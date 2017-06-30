Шойгу рассказал о завершении работы над документами по деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Россия, Иран и Турция завершают проработку документов, определяющих границы зоны деэскалации в Сирии, порядок их контроля и функционирования, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В настоящее время совместно с Ираном и Турцией завершаем прорабатывать документы, определяющие границы зон деэскалации, порядок их контроля и функционирования ", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности Сирии, а также политическое урегулирование конфликта, стало одним из основных результатов четырех раундов переговоров в Астане.