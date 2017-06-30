МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон пообещал ввести санкции против виновных в применении химического оружия в Сирии, сообщило агентство Рейтер.

Ранее генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что проведенные организацией исследования установили, что в Хан-Шейхуне при атаке 4 апреля был использован зарин или похожее токсичное вещество. Новый доклад далее будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.

"Мы в Великобритании продолжим усилия для того, чтобы наложить санкции на ответственных (за химатаку — ред.). Те, кто сбрасывает химическое оружие на невинных людей, должны быть привлечены к ответственности", — сказал Джонсон.

"Теперь Совместный механизм расследования (ООН и ОЗХО — ред.) должен подтвердить, на ком конкретно лежит ответственность за сброс бомб с зарином, но у меня совершенно нет сомнений, что все указывает на режим (президента Сирии Башара) Асада", — заявил он телеканалу Sky News.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6.00-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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