США обвинили Сирию в невыполнении обязательств по запрещению химоружия

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Дамаск по-прежнему не выполняет обязательства по конвенции о запрещении химоружия, заявили в госдепартаменте США.

В ведомстве отметили, что "сегодня Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) выпустила доклад, подтверждающий использование 4 апреля 2017 года в Хан Шайхуне зарина или вещества похожего на зарин". К этому заключению миссия пришла на основе "широкого спектра информации, включая результаты анализа биомедицинских образцов, взятых у жертв и окружающей среды, а также обширные интервью с участием свидетелей".

В госдепе сообщили, что США "решительно поддерживают" миссию ОЗХО, а также дополнительно установленный механизм по совместному расследованию.

"Факты отражают подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом Асада. Из-за продолжающегося использования химического оружия и неспособности полностью уничтожить свою программу по химоружию, Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КХО) и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН", — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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