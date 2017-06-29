Источник: боевики хотят спровоцировать вторжение коалиции США в Сирию

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в одном из районов Дераа по аналогии с ситуацией в провинции Идлиб в мае этого года, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

"Цель провокации — спровоцировать начало вторжения сил коалиции во главе с США на территорию Сирии с последующим насильственным свержением нынешней власти в САР", — добавил диписточник.

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