Глава МИД Германии заявил об улучшении взаимодействия России и США по Сирии

КРАСНОДАР, 29 июн — РИА Новости. Взаимодействие РФ и США по Сирии улучшилось, без взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном невозможно решить и другие международные проблемы, заявил в четверг журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Взаимодействие США и России по вопросу, касающегося юга Сирии, улучшилось. Это знак того, что прийти к взаимопониманию возможно. Но по вопросу на Украине им пока не удаётся прийти к единому мнению, тем не менее, необходимо встретиться и обсудить это", — отметил министр.

"Мы не думаем, что без взаимопонимания между Россией и США могут быть достигнуты продвижения в решении этих проблем", — ответил Габриэль на вопрос, считает ли он, что в ходе возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге на G20 политикам удастся прийти к договорённости.

"Есть сирийский конфликт, также арабские конфликты, иранский… Эти государства (РФ и США — ред.) играют важную роль в решении этих конфликтов. И поэтому было бы конечно хорошо, если бы оба политика в рамках "большой двадцатки" обсудили эти вопросы", — заключил глава МИД ФРГ.

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