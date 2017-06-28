МИД назвал заявление США о химатаке в Сирии "приглашением" к провокации

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. РФ воспринимает заявления в США о готовящейся химатаке в Сирии как "приглашение" террористам и оппозиции к провокации с применением химоружия, говорится в комментарии МИД РФ.

Белый дом в понедельник заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения. В Москве заявили, что Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано.

"Рассматриваем все эти новые инсинуации на тему оружия массового поражения – в худших традициях натовской интервенции 2003 года в Ираке – не иначе как "приглашение" действующим в Сирии террористам, экстремистам и вооруженной оппозиции сфабриковать очередную масштабную провокацию с применением химоружия, за которой, по замыслу Вашингтона, и должна последовать "неотвратимое наказание" в адрес Башара Асада", — говорится в комментарии МИД, размещенном на сайте ведомства.

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