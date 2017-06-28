Россия зафиксировала 8 нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - 7

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия – четыре, Дамаск – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений, из них в провинциях: Дамаск – четыре, Эль-Кунейтра – одно, Деръа – два", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарные акции в городе Алеппо, местному населению доставлены 2,6 тонны продовольственных наборов. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1408 человек. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 88 гражданам.

Сообщается, что ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.

Согласно тексту бюллетеня, за сутки соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боев не подписывались, число присоединившихся по-прежнему равно 1832. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 223.