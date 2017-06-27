В Кремле не знают о меморандуме между властями САР и бизнесменом Пригожиным

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы подписанном меморандуме между властями Сирии и компанией бизнесмена Евгения Пригожина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Издание "Фонтанка" утверждало, что в декабре 2016 года компания "Евро полис" подписала меморандум о сотрудничестве с сирийскими властями, касающийся охраны месторождений и объектов нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии.

"Нет, ничего не известно. Мы не располагаем никакой информацией на этот счет и не отслеживаем какую-то бизнес-деятельность, предпринимательскую деятельность наших компаний, юридических лиц за рубежом", — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю что-то об этом меморандуме.

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