Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, Турция — восемь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел четыре гуманитарные акции: три из них было проведено в городе Алеппо, местному населению доставлены 3,6 тонны воды, еще одна — в городе Дамаск, куда были доставлены 0,1 тонны продовольственных наборов. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1170 человек.
Сообщается, что ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 223.
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* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.