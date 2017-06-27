США на встрече по Сирии в Астане представит и.о. помощника госсекретаря

АСТАНА, 27 июн — РИА Новости. США на переговорах по Сирии в Астане будет представлять и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, сообщила пресс-служба посольства США в Казахстане.

"Сообщаем, что США на сирийских переговорах в Астане 4-5 июля будет представлять и.о. помощника государственного секретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс", — говорится в сообщении посольства.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Пятый раунд переговоров должен пройти в столице Казахстана 4-5 июля.