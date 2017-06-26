Российские военные привезли продукты и лекарства в клинику сирийского Хомса

АЛЬ-ВАР (Сирия), 26 июн — РИА Новости. Колонна российских военных автомобилей доставила продукты питания и медикаменты в перинатальный центр имени Халида аль Валида. Он расположен в недавно освобожденном от боевиков городе Аль-Вар в провинции Хомс.

"Мы привезли сотни продуктовых наборов, медикаменты для больных и медперсонала в больницу Аль-Вара, осознавая, что наша помощь необходима этим людям в первую очередь", — сказал журналистам офицер Центра примирения враждующих сторон в Сирии Илья Воловицкий.

Он отметил, что с гуманитарной колонной в Аль-Вар приехали российские врачи, которые незамедлительно приступили к работе с пациентами больницы. Многочисленная очередь пациентов исчезла в течение часа. Воловицкий напомнил, что город был освобожден от боевиков в мае нынешнего года после длительных переговоров офицеров Центра с террористами.

"Трудные переговоры продолжались около месяца до 12 часов в день, в конечном итоге, было подписано соглашение о выходе из Аль-Вара более 10 тысяч террористов", — вспоминает офицер. В оговоренные сроки населенный пункт покинули более 20 тысяч человек — боевики и члены их семей.

"На пять долгих лет боевики лишили персонал одного из крупнейших в Сирии перинатальных центров исполнять обязанности по прямому назначению — больница была необходима им лишь для реабилитации своих раненых", — рассказал журналистам главврач центра Самих Шарбик. Он дополнил, что после ухода боевиков специализированный роддом находится в плачевном состоянии. В зданиях больницы не осталось ни одного остекленного окна, корпуса пострадали от пуль и разрывов снарядов. Верхние этажи экстремисты переоборудовали под огневые точки, а нижние — под операционные и перевязочные. После их ухода все оборудование центра было уничтожено.

Тем не менее, доктор Шарбик уверен, что при поддержке правительства Сирии перинатальный центр Аль-Вара, где до войны трудились более 800 медиков, максимум через три месяца возобновит свою работу в полную силу и будет принимать рожениц со всей провинции. Более того — здесь будут построены два новых корпуса.

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