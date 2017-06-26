Российские военные привезли продукты и лекарства в клинику сирийского Хомса

АЛЬ-ВАР (Сирия), 26 июн — РИА Новости. Колонна российских военных автомобилей доставила продукты питания и медикаменты в перинатальный центр имени Халида аль Валида. Он расположен в недавно освобожденном от боевиков городе Аль-Вар в провинции Хомс.
"Мы привезли сотни продуктовых наборов, медикаменты для больных и медперсонала в больницу Аль-Вара, осознавая, что наша помощь необходима этим людям в первую очередь", — сказал журналистам офицер Центра примирения враждующих сторон в Сирии Илья Воловицкий.
"Трудные переговоры продолжались около месяца до 12 часов в день, в конечном итоге, было подписано соглашение о выходе из Аль-Вара более 10 тысяч террористов", — вспоминает офицер. В оговоренные сроки населенный пункт покинули более 20 тысяч человек — боевики и члены их семей.
Тем не менее, доктор Шарбик уверен, что при поддержке правительства Сирии перинатальный центр Аль-Вара, где до войны трудились более 800 медиков, максимум через три месяца возобновит свою работу в полную силу и будет принимать рожениц со всей провинции. Более того — здесь будут построены два новых корпуса.
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