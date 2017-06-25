Россия за сутки передала сирийским жителям свыше пяти тонн гумпомощи

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций в Сирии, в ходе которых местному населению было передано свыше пяти тонн гуманитарной помощи, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено восемь гуманитарных акций, из них: шесть акций в городе Алеппо, местному населению выдано 2,6 тонны продовольственных наборов; одна акция в провинции Латакия, местному населению выдано 1,3 тонны продовольственных наборов; одна акция в провинции Эль-Кунейтра, местному населению выдано 1,3 тонны продовольственных наборов", — говорится в документе, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства.

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза за сутки составил 5,2 тонны, гуманитарную помощь получили 1628 человек, медицинская помощь была оказана 201 человеку.

Как рассказали в ведомстве, ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся.

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