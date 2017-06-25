Россия за сутки передала сирийским жителям свыше пяти тонн гумпомощи

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций в Сирии, в ходе которых местному населению было передано свыше пяти тонн гуманитарной помощи, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что общий вес гуманитарного груза за сутки составил 5,2 тонны, гуманитарную помощь получили 1628 человек, медицинская помощь была оказана 201 человеку.
Как рассказали в ведомстве, ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся.
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