Коалиция знает о движениях войск САР без прямых контактов с правительством

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в состоянии отслеживать передвижения сирийских войск и без установления прямых контактов с властями Сирии, заявил в пятницу ее официальный представитель Райан Дилон.

"Мы не общаемся с режимом (президента Сирии Башара Асада — ред.). Но очевидно, что мы в состоянии видеть передвижения (сирийских войск — ред.) на полях сражений", — сказал он.

Дилон подчеркнул, что коалиция "не координирует свои действия с ними". По его словам, "канал связи действует только с российским (вооруженными) силами".

Он также отметил, что коалиция приветствует любые действия, нацеленные на уничтожение ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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