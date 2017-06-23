Коалиция знает о движениях войск САР без прямых контактов с правительством

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в состоянии отслеживать передвижения сирийских войск и без установления прямых контактов с властями Сирии, заявил в пятницу ее официальный представитель Райан Дилон.
Дилон подчеркнул, что коалиция "не координирует свои действия с ними". По его словам, "канал связи действует только с российским (вооруженными) силами".
Он также отметил, что коалиция приветствует любые действия, нацеленные на уничтожение ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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