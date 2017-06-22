Лавров обсудил с сирийской оппозицией урегулирование в стране

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Представители сирийской оппозиции обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым борьбу с терроризмом, реализацию режима прекращения огня в Сирии, а также предстоящие переговоры в Астане и Женеве, заявил в четверг лидер движения "Завтра Сирии" Ахмад Джарба.

"Мы обсудили уже достигнутые договорённости. Кроме того, мы говорили о борьбе с террористическими организациями ИГ* и "Аль-Каида"*, предстоящую встречу в Астане, реализацию режима прекращения огня в Сирии, а также способы продвижения переговоров по политурегулированию в Женеве", — сообщил Джарба журналистам по итогам встречи.

Кроме того, по словам оппозиционера, в ходе встречи обсуждалась роль Москвы в этом процессе, "особенно в реализации режима перемирия в САР".

Как отметил Джарба, представители от их движения примут участие в переговорах как в Астане, так и в Женеве. "Мы будем участвовать в обеих встречах, — добавил он. — Наши представители войдут в состав каирской платформы".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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