В МИД раскритиковали США за усиление военного присутствия в Сирии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США наращивают свое военное присутствие в южных районах Сирии в нарушение норм международного права, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, у российской стороны вызывает недоумение информация по переброске на базу антиигиловской коалиции в районе города Ат-Танфа мобильных ракетно-артиллерийских систем Himars, а также развертывание дополнительного американского контингента в населенном пункте в 70 километрах к северо-востоку от Ат-Танфа.

"Речь идет об активном наращивании американцами своего военного присутствия в южных районах суверенной Сирии в нарушение норм международного права", — сказала дипломат.