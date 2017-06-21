В Сирии подписано 100 соглашений о присоединении к режиму прекращения огня

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В течение суток подписано 100 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в сирийской провинции Алеппо, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Количество населения, проживающего в населенных пунктах, подписавших соглашение, – более 195 тысяч человек. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1817", — говорится также в тексте документа, опубликованном на сайте министерства.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 223.

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