МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва и Париж поддерживают территориальную целостность Сирии, заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Во-первых, мы намерены бороться с "Аль-Каидой" и с ИГ (обе группировки запрещены в РФ). Во-вторых, мы считаем, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии. Мы считаем, необходимо, чтобы продолжалась ситуация, где существует целостное дееспособное государство", — заявил Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Необходимо параллельно и думать, и находить политическое урегулирование сирийского кризиса, которое, во-первых, гарантировало бы территориальную целостность Сирии… а, (во-вторых), организовать нормальный, жизнеспособный переходный процесс", — подчеркнул Ле Дриан.

В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ (запрещена в РФ).

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Во вторник возглавляемая США коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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