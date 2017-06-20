ЕС выделил 90 милионов евро сирийским беженцам в Ливане, Иордании и Турции

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Европейский союз пожертвовал 90 миллионов евро на оказание помощи сирийским беженцам в Ливане, Иордании и Турции, говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

По данным агентства Рейтер, пожертвование, приуроченное к международному дню беженцев, поможет организации и принимающим странам обеспечить сотням тысяч детей и молодых людей доступ к образованию, профессиональной подготовке и психологической помощи.

Как сообщается, общая сумма поступивших от ЕС финансовых средств составила около 200 миллионов евро.

Ранее беженка из Сирии Музон Алмеллехан была назначена самым молодым послом доброй воли ЮНИСЕФ, а также стала первым человеком в статусе беженца, назначенным на этот пост.

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