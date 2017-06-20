Politico: администрация Трампа все еще не выработала стратегию по Сирии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему работает над новой стратегией по Сирии, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.
Он также отметил, что целью номер один в Сирии остается победа над "Исламским государством"*, и заявил, что стратегия в обязательном порядке будет включать план действий в условиях вакуума власти, который возникнет после разгрома ИГ*. Однако точного времени, когда стратегия будет опубликована, он не называл.
Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ*, которая действует на территории Сирии без разрешения Дамаска, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.
Opinion: Trump's not ready for a crisis https://t.co/xGyRGSfsEY via @POLITICOMag pic.twitter.com/FbGII9rB1L— POLITICO (@politico) 20 июня 2017 г.
После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>