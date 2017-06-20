Politico: администрация Трампа все еще не выработала стратегию по Сирии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему работает над новой стратегией по Сирии, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

"Разработка хорошей стратегии требует времени. Мы заинтересованы в том, чтобы все сделать правильно. Мы должны разгромить плохих парней таким образом, чтобы не открыть возможностей другим плохим парням", — заявил изданию чиновник.

Он также отметил, что целью номер один в Сирии остается победа над "Исламским государством"*, и заявил, что стратегия в обязательном порядке будет включать план действий в условиях вакуума власти, который возникнет после разгрома ИГ*. Однако точного времени, когда стратегия будет опубликована, он не называл.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ*, которая действует на территории Сирии без разрешения Дамаска, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

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После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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