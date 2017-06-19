Под Пальмирой сирийская армия начала разминирование нефтенасосной станции

Самодельная пусковая ракетная установка сирийского ополчения (на втором плане) на передней линии фронта к востоку от города Пальмиры

Самодельная пусковая ракетная установка сирийского ополчения (на втором плане) на передней линии фронта к востоку от города Пальмиры

ДАМАСК, 19 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские инженерные войска начали разминирование нефтенасосной станции Т-3 к юго-востоку от Пальмиры после ее освобождения от боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

Ранее стало известно, что бойцы сирийской армии при поддержке союзных сил отбили у ИГ* нефтенасосную станцию Т-3. Наступление проходило при поддержке самолетов ВКС РФ и ВВС Сирии.

"Саперы прибыли на Т-3 и начали работу. Боевики при отступлении успели заминировать часть территории", — сказал собеседник агентства.

Сирийское национальное агентство САНА, в свою очередь сообщило, что правительственные войска и союзные силы к востоку от Пальмиры освободили за минувшие сутки 112 квадратных километров территории.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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