Сирийская армия вернула контроль над нефтенасосной станцией под Пальмирой

ДАМАСК, 19 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы сирийской армии при поддержке союзных сил отбили у ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) нефтенасосную станцию Т-3 к юго-востоку от Пальмиры, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

"Армия и союзники взяли под контроль Т-3. Штурм прошел с минимальными потерями. Наступление прикрывали самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ", — сказал собеседник агентства.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что правительственные войска и союзные силы к востоку от Пальмиры освободили за минувшие сутки 112 квадратных километров территории.

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