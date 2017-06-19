НАТО не стала комментировать ситуацию вокруг уничтожения сирийского Су-22

БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. НАТО не комментирует ситуацию вокруг уничтожения международной коалицией самолета ВВС Сирии, после которого российская сторона заявила о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов над Сирией, заявил РИА Новости представитель альянса.

"Я рекомендую вам обратиться к властям США за любыми комментариями по этому вопросу", — сказал представитель НАТО, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент и решение российской стороны.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) сбила сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF, сообщили ранее в коалиции. По информации Дамаска, самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

Минобороны России заявило, что с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

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