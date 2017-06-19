Российские военные привезли продукты и лекарства в клинику сирийского Хомса

ХОМС (СИРИЯ), 19 июн – РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии привезли в клинику освобождённого города Хомса продуктовые пакеты и медикаменты.

Армейские автомобили остановились во дворе клиники аль Басель, здесь же была организована выдача 300 продуктовых пакетов с рисом, мукой, сахаром, консервами, чаем и крупой для пациентов и медперсонала, коробки с лекарственными препаратами переданы провизорам клиники.

"В настоящее время в Хомсе проживают более миллиона человек, но клиника аль Басель пока единственная, где горожане могут получить бесплатную квалифицированную помощь — поддержка этим медикам и пациентам необходима в первую очередь",- сказал журналистам офицер Центра примирения Александр Воронцов.

Он уточнил, что гуманитарный конвой будет прибывать в город несколько раз в неделю. Сейчас с российской колонной приехали и военные врачи, которые незамедлительно стали помогать своим сирийским коллегам.

Педиатр клиники аль Басель Наталья Поликарпова, приехавшая из России в Хомс с мужем-сирийцем более 20 лет назад, также стала обладательницей продуктового пакета.

"Только сейчас, после окончания четырехлетней оккупации террористами, жители провинции могут получить в Хомсе квалифицированную медпомощь — нагрузка на персонал запредельная. Ведь боевики заставляли врачей лечить только своих бойцов и не допускали к медикам горожан",- сказала Поликарпова.

Она отметила, что нынешняя зарплата сирийских врачей не превышает по российским меркам четырех тысяч рублей, а цены на продукты питания за годы войны выросли более чем в десять раз.

"Гуманитарную помощь, которую доставил российский центр примирения сторон, люди будут экономно использовать несколько месяцев, а лекарства помогут сотням пациентов",- сказала она.

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