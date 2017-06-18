Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии, Турция - 11

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня, Турция — 11, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 4, Деръа – 3, Латакия – 4, Алеппо – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 нарушений, из них в провинциях: Деръа – 5, Дамаск – 4, Хама – 1, Идлиб – 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства в воскресенье.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Отмечается, что в течение суток было подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Ашифра Аль-Мастура, Арриян Анафрият, Афрабуа провинции Хомс. Помимо этого, до 1629 увеличилось количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не менялось и равно — 219.

Также, по данным ведомства, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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