ТОКИО, 18 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Действия США в Сирии являются "терроризмом под эгидой государства" и препятствуют шагам сирийского правительства по сохранению территориальной целостности страны, говорится в обнародованном в воскресенье комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"Из-за террористических действий под эгидой (государства) США на пути сирийского правительства по сохранению территориальной целостности страны лежит камень преткновения, а ракеты и бомбы янки убивают невинных жителей в разных частях света", — говорится в сообщении государственного агентства КНДР.
"Военные действия США в Сирии с каждым днем становятся все более возмутительными", — подчеркивается в комментарии.
В начале июня коалиция США нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.
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