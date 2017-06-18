СМИ в КНДР назвали действия США в Сирии "террором под эгидой государства"

ТОКИО, 18 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Действия США в Сирии являются "терроризмом под эгидой государства" и препятствуют шагам сирийского правительства по сохранению территориальной целостности страны, говорится в обнародованном в воскресенье комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Коалиция под руководством США действует в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт и идет борьба с запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство", без согласия законного правительства страны.

"Из-за террористических действий под эгидой (государства) США на пути сирийского правительства по сохранению территориальной целостности страны лежит камень преткновения, а ракеты и бомбы янки убивают невинных жителей в разных частях света", — говорится в сообщении государственного агентства КНДР.

"Военные действия США в Сирии с каждым днем становятся все более возмутительными", — подчеркивается в комментарии.

По мнению ЦТАК, именно США, которые являются "ключевым элементом международного терроризма", "разрушают мир и безопасность в мире".

В начале июня коалиция США нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.

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