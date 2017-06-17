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Война в Сирии
Война в Сирии

Фонд Доктора Лизы привез в Сирию медикаменты для онкобольных детей

12:4417.06.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкОфицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздают гуманитарную помощь жителям деревни Мшейрфа провинции Латакия. Архивное фотоОфицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздают гуманитарную помощь жителям деревни Мшейрфа провинции Латакия. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" на этой неделе привёз в Сирию очередной гуманитарный груз, в который вошли лекарства для более чем двух десятков детей с онкологическими заболеваниями и другие медикаменты, а также детское питание, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
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"Справедливая помощь Доктора Лизы" доставила гуманитарный груз в Сирию. Это наша третья поездка в Сирийскую Арабскую Республику. Совершили мы её в очередной раз совместно с Русской гуманитарной миссией. Доставили 300 килограммов груза", — сообщила Авилова.

Она уточнила, что гуманитарная помощь состояла из трёх частей — для трёх сирийских городов. Первая из них предназначалась для Алеппо и включала в себя медикаменты для детей с онкологическими заболеваниями.

"В четверг этот груз был доставлен нами в Алеппо. Груз составлялся фактически индивидуально для каждого больного ребёнка, туда входят 12 разных препаратов. Более 20 детей смогут получить жизненно необходимую помощь благодаря этим лекарствам", — сообщила руководитель проекта.

Другая часть груза была собрана для докторов в Латакии. Авилова пояснила, что традиционно в рамках программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий, фонд также — и профессионально, и материально — поддерживает медиков, которые в военных условиях продолжают работать и спасать детские жизни.

Ситуация в Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Часть нашего груза — это детское питание, молоко для детей на искусственном вскармливании — предназначалась для семей докторов с грудными детьми, чтобы поддержать их. Потому что зарплаты, к сожалению, очень маленькие и позволить себе купить питание для искусственного вскармливания практически никто из врачей не может", — добавила она.

Третья часть груза предназначалась для детей и взрослых в освобождённых районах Дейр-эз-Зора. Представитель фонда отметила, что туда были доставлены самые простые медикаменты и расходные материалы (антисептики, антибиотики, бинты), потому что непосредственно на месте нет практически ничего.

Жизнь в освобожденном от боевиков квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ понедельник, 15 мая, последняя группа боевиков покинула квартал Кабун в восточном Дамаске.Прохожие в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В понедельник, 15 мая, последняя группа боевиков покинула квартал Кабун в восточном Дамаске.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПо словам губернатора провинции Дамаск Алаеддина Ибрагима, после успешного проведения последнего этапа по выводу вооруженных групп Кабун полностью освобожден от террористов.Военные в здании в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По словам губернатора провинции Дамаск Алаеддина Ибрагима, после успешного проведения последнего этапа по выводу вооруженных групп Кабун полностью освобожден от террористов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖители на одной из улиц в Кабуне.Жители на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жители на одной из улиц в Кабуне.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийская армия взяла под контроль Кабун 13 мая.Разрушенные здания в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская армия взяла под контроль Кабун 13 мая.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ понедельник на улицах начали работать саперы, которые ведут работы по поиску и уничтожению заложенных взрывных устройств.Бойцы на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В понедельник на улицах начали работать саперы, которые ведут работы по поиску и уничтожению заложенных взрывных устройств.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМастерская боевиков по изготовлению оружия и взрывчатки в подвале одного из зданий.Мастерская боевиков по изготовлению оружия и взрывчатки в подвале одного из зданий в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мастерская боевиков по изготовлению оружия и взрывчатки в подвале одного из зданий.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДо последнего времени Кабун являлся одним из важных оплотов боевиков в восточном пригороде Дамаска.Разрушенные здания в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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До последнего времени Кабун являлся одним из важных оплотов боевиков в восточном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПравительственные войска больше месяца вели боевые действия с террористами из "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).Представители Сирийского арабского красного полумесяца и Дамаскской молодежной волонтерской команды разгружают грузовик с гуманитарной помощью для жителей квартала Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Правительственные войска больше месяца вели боевые действия с террористами из "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийская армия активно уничтожала огневые позиции боевиков, с которых они обстреливали жилые кварталы сирийской столицы.Дети на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская армия активно уничтожала огневые позиции боевиков, с которых они обстреливали жилые кварталы сирийской столицы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРанее между руководством страны и рядом незаконных бандформирований было достигнуто соглашение, согласно которому боевиков и членов их семей покинули Кабун и отправились в сторону Идлиба.Бойцы на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ранее между руководством страны и рядом незаконных бандформирований было достигнуто соглашение, согласно которому боевиков и членов их семей покинули Кабун и отправились в сторону Идлиба.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЭкстремисты, не входящие в состав группировки "Джебхат ан-Нусры", приняли решение сложить оружие в обмен на президентскую амнистию.Бойцы на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экстремисты, не входящие в состав группировки "Джебхат ан-Нусры", приняли решение сложить оружие в обмен на президентскую амнистию.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ восточном пригороде Дамаска еще продолжаются боестолкновения между радикальными группировками.Мины в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В восточном пригороде Дамаска еще продолжаются боестолкновения между радикальными группировками.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМужчина на мотоцикле в Кабуне.Мужчина на мотоцикле в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина на мотоцикле в Кабуне.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПредставители Сирийского арабского красного полумесяца оказывают медицинскую помощь жителям Кабуна.Представители Сирийского арабского красного полумесяца оказывают медицинскую помощь жителям квартала Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Представители Сирийского арабского красного полумесяца оказывают медицинскую помощь жителям Кабуна.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖители на улице в Кабуне.Жители на улице в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жители на улице в Кабуне.
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"Мы получили большое количество заявок, в том числе из Хомса, на ряд наименований медицинского оборудования, которое необходимо для работы с ранеными и тяжелобольными детьми. Мы бы хотели эту заявку выполнить, но тут все будет зависеть от наших партнёров и спонсоров — как быстро мы сможем собрать необходимые средства", — рассказала Авилова.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Телевизоры, вино и таблетки: что производят в Сирии
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудница работает в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей, который находится в пригороде Дамаска.Женщина в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудница работает в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей, который находится в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКатушки электрических кабелей, произведенные на заводе в южном пригороде Дамаска.Рабочий в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Катушки электрических кабелей, произведенные на заводе в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудники завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники устанавливают в танк отремонтированный двигатель.Рабочие устанавливают отремонтированный двигатель в одном из цехов завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники устанавливают в танк отремонтированный двигатель.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочий завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске.Рабочий в одном из цехов завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочий завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска.Женщина в цехе государственного завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цех завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПроизводство тканей на фабрике в южном пригороде Дамаска.Рабочий в цехе государственного завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Производство тканей на фабрике в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФармацевтическая фабрика в районе Баб аль Шарки, который находится на востоке Дамаска.Фармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Фармацевтическая фабрика в районе Баб аль Шарки, который находится на востоке Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаботница фармацевтической фабрики упаковывает произведенные таблетки.Фармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работница фармацевтической фабрики упаковывает произведенные таблетки.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДобыча базальта в пригороде сирийского города Тартус.Карьер добычи базальта на территории цементного завода в пригороде сирийского города Тартуса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Добыча базальта в пригороде сирийского города Тартус.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОтгрузка цемента, произведенного на заводе в пригороде сирийского города Тартус.Отгрузка цемента в машину на цементном заводе в пригороде сирийского города Тартуса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отгрузка цемента, произведенного на заводе в пригороде сирийского города Тартус.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Дамаске продолжает работать завод по производству телевизоров Syronics.Сборочный цех завода по производству телевизоров Syronics в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Дамаске продолжает работать завод по производству телевизоров Syronics.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтолярный цех, где изготавливают подставки для телевизоров.Столярный цех по изготовлению подставок для телевизоров завода Syronics в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Столярный цех, где изготавливают подставки для телевизоров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПроизводство минеральной воды Figeh на заводе в пригороде Дамаска.Производство минеральной воды Figeh в пригороде Дамаска
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Производство минеральной воды Figeh на заводе в пригороде Дамаска.
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие на швейной фабрике, организованной в пригороде Дамаска.
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Государственная швейная фабрика в поселке Млеха в пригороде Дамаска.
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Производство красок на заводе в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГосударственный завод по производству арака и вина в городе Сувейда на юго-западе Сирии.Государственный завод по производству арака и вина в городе Сувейда
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Государственный завод по производству арака и вина в городе Сувейда на юго-западе Сирии.
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Арак разливают по бутылкам на заводе в Сувейде.
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Один из цехов завода в Дамаске, где производят консервы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаботница завода пакует банки с консервами по коробкам.Женщина в цехе завода по изготовлению консервов в Дамаске
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Работница завода пакует банки с консервами по коробкам.
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На государственном заводе в районе Баб аль Шарки производят резиновые сапоги и подошвы для обуви.
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Цех, где производится обувь, на востоке Дамаска.
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Война в Сирии
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