Фонд Доктора Лизы привез в Сирию медикаменты для онкобольных детей

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" на этой неделе привёз в Сирию очередной гуманитарный груз, в который вошли лекарства для более чем двух десятков детей с онкологическими заболеваниями и другие медикаменты, а также детское питание, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.
"Справедливая помощь Доктора Лизы" доставила гуманитарный груз в Сирию. Это наша третья поездка в Сирийскую Арабскую Республику. Совершили мы её в очередной раз совместно с Русской гуманитарной миссией. Доставили 300 килограммов груза", — сообщила Авилова.
Она уточнила, что гуманитарная помощь состояла из трёх частей — для трёх сирийских городов. Первая из них предназначалась для Алеппо и включала в себя медикаменты для детей с онкологическими заболеваниями.
"В четверг этот груз был доставлен нами в Алеппо. Груз составлялся фактически индивидуально для каждого больного ребёнка, туда входят 12 разных препаратов. Более 20 детей смогут получить жизненно необходимую помощь благодаря этим лекарствам", — сообщила руководитель проекта.
Другая часть груза была собрана для докторов в Латакии. Авилова пояснила, что традиционно в рамках программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий, фонд также — и профессионально, и материально — поддерживает медиков, которые в военных условиях продолжают работать и спасать детские жизни.
"Часть нашего груза — это детское питание, молоко для детей на искусственном вскармливании — предназначалась для семей докторов с грудными детьми, чтобы поддержать их. Потому что зарплаты, к сожалению, очень маленькие и позволить себе купить питание для искусственного вскармливания практически никто из врачей не может", — добавила она.
Третья часть груза предназначалась для детей и взрослых в освобождённых районах Дейр-эз-Зора. Представитель фонда отметила, что туда были доставлены самые простые медикаменты и расходные материалы (антисептики, антибиотики, бинты), потому что непосредственно на месте нет практически ничего.
В понедельник, 15 мая, последняя группа боевиков покинула квартал Кабун в восточном Дамаске.
По словам губернатора провинции Дамаск Алаеддина Ибрагима, после успешного проведения последнего этапа по выводу вооруженных групп Кабун полностью освобожден от террористов.
Жители на одной из улиц в Кабуне.
Сирийская армия взяла под контроль Кабун 13 мая.
В понедельник на улицах начали работать саперы, которые ведут работы по поиску и уничтожению заложенных взрывных устройств.
Мастерская боевиков по изготовлению оружия и взрывчатки в подвале одного из зданий.
До последнего времени Кабун являлся одним из важных оплотов боевиков в восточном пригороде Дамаска.
Правительственные войска больше месяца вели боевые действия с террористами из "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).
Сирийская армия активно уничтожала огневые позиции боевиков, с которых они обстреливали жилые кварталы сирийской столицы.
Ранее между руководством страны и рядом незаконных бандформирований было достигнуто соглашение, согласно которому боевиков и членов их семей покинули Кабун и отправились в сторону Идлиба.
Экстремисты, не входящие в состав группировки "Джебхат ан-Нусры", приняли решение сложить оружие в обмен на президентскую амнистию.
В восточном пригороде Дамаска еще продолжаются боестолкновения между радикальными группировками.
Мужчина на мотоцикле в Кабуне.
Представители Сирийского арабского красного полумесяца оказывают медицинскую помощь жителям Кабуна.
Жители на улице в Кабуне.
"Мы получили большое количество заявок, в том числе из Хомса, на ряд наименований медицинского оборудования, которое необходимо для работы с ранеными и тяжелобольными детьми. Мы бы хотели эту заявку выполнить, но тут все будет зависеть от наших партнёров и спонсоров — как быстро мы сможем собрать необходимые средства", — рассказала Авилова.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".
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Сотрудница работает в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей, который находится в пригороде Дамаска.
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Сотрудники завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники устанавливают в танк отремонтированный двигатель.
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