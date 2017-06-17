Фонд Доктора Лизы привез в Сирию медикаменты для онкобольных детей

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздают гуманитарную помощь жителям деревни Мшейрфа провинции Латакия. Архивное фото

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздают гуманитарную помощь жителям деревни Мшейрфа провинции Латакия. Архивное фото

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" на этой неделе привёз в Сирию очередной гуманитарный груз, в который вошли лекарства для более чем двух десятков детей с онкологическими заболеваниями и другие медикаменты, а также детское питание, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Справедливая помощь Доктора Лизы" доставила гуманитарный груз в Сирию. Это наша третья поездка в Сирийскую Арабскую Республику. Совершили мы её в очередной раз совместно с Русской гуманитарной миссией. Доставили 300 килограммов груза", — сообщила Авилова.

Она уточнила, что гуманитарная помощь состояла из трёх частей — для трёх сирийских городов. Первая из них предназначалась для Алеппо и включала в себя медикаменты для детей с онкологическими заболеваниями.

"В четверг этот груз был доставлен нами в Алеппо. Груз составлялся фактически индивидуально для каждого больного ребёнка, туда входят 12 разных препаратов. Более 20 детей смогут получить жизненно необходимую помощь благодаря этим лекарствам", — сообщила руководитель проекта.

Другая часть груза была собрана для докторов в Латакии. Авилова пояснила, что традиционно в рамках программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий, фонд также — и профессионально, и материально — поддерживает медиков, которые в военных условиях продолжают работать и спасать детские жизни.

"Часть нашего груза — это детское питание, молоко для детей на искусственном вскармливании — предназначалась для семей докторов с грудными детьми, чтобы поддержать их. Потому что зарплаты, к сожалению, очень маленькие и позволить себе купить питание для искусственного вскармливания практически никто из врачей не может", — добавила она.

Третья часть груза предназначалась для детей и взрослых в освобождённых районах Дейр-эз-Зора. Представитель фонда отметила, что туда были доставлены самые простые медикаменты и расходные материалы (антисептики, антибиотики, бинты), потому что непосредственно на месте нет практически ничего.

"Мы получили большое количество заявок, в том числе из Хомса, на ряд наименований медицинского оборудования, которое необходимо для работы с ранеными и тяжелобольными детьми. Мы бы хотели эту заявку выполнить, но тут все будет зависеть от наших партнёров и спонсоров — как быстро мы сможем собрать необходимые средства", — рассказала Авилова.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".

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