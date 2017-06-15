СМИ: в боях между отрядами оппозиции на севере Сирии погибли 33 человека

АНКАРА, 15 июн — РИА Новости. Противоборствующие группировки в составе оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) вступили в вооруженный конфликт друг с другом в городе Эль-Баб на севере Сирии, в результате 33 человека погибли и 55 ранены, сообщает в четверг газета Hurriyet со ссылкой на источник в турецких силах безопасности.

Отмечается, что противоречия между отрядами ССА обострились после начала катарского кризиса. Они связаны с опасениями боевиков по поводу дальнейшего финансирования ССА.

Эль-Баб, который ранее контролировала террористическая группировка "Исламское государство"*, перешел под контроль ВС Турции и ССА в феврале в ходе операции "Щит Евфрата".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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