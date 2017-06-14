В Алеппо в результате обстрела боевиков погибли два человека

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Не менее двух человек погибли в сирийском Алеппо в результате ракетного обстрела боевиков, передает агентство SANA.

По данным агентства, ракеты были выпущены по одному из районов города в ночь на среду. Ранения получили четыре человека, в том числе двое детей. Ряд жилых домов получил повреждения.

Агентство называет обстрел очередным нарушением меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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