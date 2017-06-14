В ООН прокомментировали усиление авиаударов коалиции в районе Ракки

ЖЕНЕВА, 14 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Усиление авиаударов коалиции в районе Ракки привело к гибели мирных граждан и вынужденному переселению 160 тысяч человек, заявил глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро.

"Мы отметили, что усиленные авиаудары, которые проложили путь для продвижения Демократических сил Сирии (альянс вооруженной оппозиции Сирии) в Ракке, привели не только к гибели мирных граждан, но и к тому, что 160 тысяч человек покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами", — сказал он, выступая с обновлением доклада своей комиссии перед Советом ООН по правам человека в среду в Женеве.

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