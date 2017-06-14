В ООН заявили о снижении уровня насилия в Сирии благодаря зонам деэскалации

ЖЕНЕВА, 14 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Зоны деэскалации в САР, согласованные в Астане, привели к заметному снижению уровня насилия вокруг Идлиба и восточного Алеппо, заявил глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро.

"Зоны деэскалации, которые согласовали РФ, Иран и Турция, привели к заметному снижению уровня насилия в зонах вокруг Идлиба и восточного Алеппо. Боевые действия продолжаются в зонах вокруг Хомса, Дамаска и северной Дераа", — сказал он, выступая с обновлением доклада своей комиссии перед советом ООН по правам человека в среду в Женеве.

По словам Пинейро, жители этих районов нуждаются также в гуманитарной помощи, так как ООН было разрешено доставить в 2017 году только один гуманитарный конвой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>