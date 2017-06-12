Сирийские войска ликвидировали более 60 боевиков у аэропорта Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сирийские войска ликвидировали более 60 боевиков группировки ИГ* в районе аэропорта города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает государственное агентство SANA.
Районы расположены рядом с аэропортом и авиабазой к юго-востоку от города. Территории в провинции Дейр-эз-Зор были захвачены ИГ в 2014 году, и сирийская армия ведет бои с целью их освобождения.
*Террористическая организация, запрещена в России
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