Сирийские войска ликвидировали более 60 боевиков у аэропорта Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сирийские войска ликвидировали более 60 боевиков группировки ИГ* в районе аэропорта города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает государственное агентство SANA.

"Армейские части ликвидировали более 60 террористов ИГ* в районе Лива ат-Тамин и окрестностях аэропорта Дейр-эз-Зора", — передает агентство со ссылкой на своего корреспондента.

Районы расположены рядом с аэропортом и авиабазой к юго-востоку от города. Территории в провинции Дейр-эз-Зор были захвачены ИГ в 2014 году, и сирийская армия ведет бои с целью их освобождения.

*Террористическая организация, запрещена в России

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