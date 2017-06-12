Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии, Турция - два

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция — два, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат Ан-Нусра" (запрещены в России), сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 3 случая стрельбы в провинции Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинции Деръа", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели три гуманитарные акции. Так, в городе Алеппо местному населению доставлено 3,6 тонны воды.

Отмечается, что гуманитарную помощь получили 1130 человек, медицинскую помощь — 361 местный житель. Всего проведено 1336 гуманитарных акций. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом в 21 тонну.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к перемирию не подписывалось. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.