Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция — три, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат Ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 4 случая стрельбы в провинциях: Дамаск – 1, Латакия – 1 и Хама – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 нарушения, из них в провинциях: Латакия — 1 и Деръа – 2", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели шесть гуманитарных акций. Так, в городе Алеппо местному населению доставлено 1,3 тонны продуктов питания. Кроме этого, акция проведена в провинции Латакия, местное население получило 1 тонну продовольственных наборов.

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза за сутки составил 2,3 тонны, гуманитарную помощь получили 700 человек, медицинскую помощь — 273 местных жителя. Всего проведено 1333 гуманитарных акций.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к перемирию не подписывалось. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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