Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция — три, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат Ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели шесть гуманитарных акций. Так, в городе Алеппо местному населению доставлено 1,3 тонны продуктов питания. Кроме этого, акция проведена в провинции Латакия, местное население получило 1 тонну продовольственных наборов.
Отмечается, что общий вес гуманитарного груза за сутки составил 2,3 тонны, гуманитарную помощь получили 700 человек, медицинскую помощь — 273 местных жителя. Всего проведено 1333 гуманитарных акций.
Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к перемирию не подписывалось. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.
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