Российские военные передали гумпомощь обществу инвалидов Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 10 июн – РИА Новости. Гуманитарный конвой российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставил членам общества инвалидов Латакии продовольственные пакеты и медикаменты, врачи на месте осмотрели нуждающихся.

"Мы привезли более 250 пакетов с рисом, чаем, мукой, сахаром и мясными консервами для местного общества инвалидов, врачи медицинского отряда специального назначения оказали медицинскую помощь 50 обратившимся латакийцам, выдали нуждающимся медикаменты", — сказал в ходе церемонии передачи гуманитарной помощи офицер Центра по примирению Александр Воронцов.

Он отметил, что накануне офицеры центра вместе с руководством общества обсудили списки инвалидов, особенно нуждающихся в помощи, поэтому выдача продпакетов прошла организованно, а медики смогли осмотреть как можно больше больных.

Председатель негосударственной организации инвалидов Латакии Шадис Сулейман поблагодарил военных за внимание и поддержку.

"В связи с боевыми действиями на территории Сирии необходимые медикаменты и протезы, в основном, направляются на восстановление здоровья военнослужащих правительственных войск, поэтому обществам инвалидов приходится рассчитывать на собственные силы и помощь спонсоров — российская гуманитарная помощь помогла десяткам инвалидов сэкономить немного денег на лечение", — отметил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>