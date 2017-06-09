Сирийская армия подошла к границе с Ираком в районе Ат-Танфа

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подразделения сирийской армии достигли сирийско-иракской границы к северо-востоку от населенного пункта Ат-Танф, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
"Подразделения сирийской армии при поддержке союзных формирований продолжают успешную военную операцию в местности Амак-аль-Бадия в Сирии. Во второй половине дня им удалось достичь сирийско-иракской границы к северо-востоку от населенного пункта Ат-Танф", — цитирует агентство слова источника.
Он также добавил, что "подразделения сирийской армии укрепили свои боевые позиции в этом районе, уничтожив остатки вооруженных формирований ИГ* ("Исламское государство", запрещена в РФ — ред.) на этом направлении".
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* Террористическая организация, запрещенная в России.