Пентагон признал, что у него нет оснований мешать сторонникам Асада

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Министерство обороны США в пятницу признало, что у американских военных нет законных полномочий препятствовать проправительственным силам в Сирии действовать в определенных районах.

В четверг коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.

"Эти зоны предотвращения конфликтов — это не эксклюзивные районы. Нет никакой законной основы, чтобы мы говорили "Никто не должен сюда заходить. Это не наши полномочия", — сказал Дэвис журналистам.

В то же время он напомнил, что США и их союзники оставляют за собой право наносить удары по тем силам, которые "представляют для нас угрозу". Именно этим в Пентагоне объясняют последние удары по правительственным силам в районе Ат-Танф.

Дэвис также подтвердил, что США определяют такие "зоны предотвращения конфликтов" в радиусе 55 километров от места, где они или их союзники проводят операции.

В то же время Дэвис отказался уточнить РИА Новости, сколько еще таких зон есть в Сирии.

Ранее в Пентагоне заявляли, что "зоны предотвращения конфликтов" не имеют ничего общего с "зонами деэскалации", о которых договорились участники переговоров в Астане.

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