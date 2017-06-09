Российские войска в Сирии отслеживают обстановку в районе Ракки

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская группировка войск в Сирии отслеживает обстановку в районе Ракки, где боевики беспрепятственно покидают город, заявил командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике внимательно отслеживается обстановка в районе Ракки, где мы наблюдаем, как боевики беспрепятственно покидают город и его пригороды", — сказал он.

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