В Сирии 24 населенных пункта присоединились к перемирию в течение суток

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. За сутки в Сирии подписано 24 соглашения с населенными пунктами о присоединении к режиму прекращения боевых действий, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в пятницу.
Также отмечается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1571. Помимо этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, не изменилось – 219.
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