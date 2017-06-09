Указ Асада об амнистии позволил сотням боевиков вернуться к мирной жизни

АЛЕППО, 9 июн — РИА Новости. Реализация указа президента Сирии Башара Асада об амнистии исламистов, не запятнавших себя кровью, позволила сотням боевиков, ранее воевавших против правительственных войск, вернуться к мирным профессиям.
Сейчас Карам вместе с другими строителями восстанавливает поврежденные при артобстрелах здания старой части Алеппо.
Автослесарь Мохаммад аль-Али ранее также выполнял ранее распоряжения командиров "Ахрар-Сурия".
"В этой же автомастерской, где я сейчас работаю, изготовлял минометы — выбора не было, в случае отказа боевики грозили расстрелять всю семью",- сказал он.
В администрации Алеппо отметили, что в настоящее время город восстанавливают сотни амнистированных боевиков, число которых растет день ото дня.
Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии граждан, участвовавших ранее в боевых действиях против правительственных войск, в июле прошлого года. Действие указа продлевалось несколько раз.
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