Указ Асада об амнистии позволил сотням боевиков вернуться к мирной жизни

АЛЕППО, 9 июн — РИА Новости. Реализация указа президента Сирии Башара Асада об амнистии исламистов, не запятнавших себя кровью, позволила сотням боевиков, ранее воевавших против правительственных войск, вернуться к мирным профессиям.

"Я действительно несколько лет нес службу на одном из блокпостов, принадлежащем группировке "Ахрар-Сурия", но на моих руках нет крови", — сказал журналистам строитель Мохаммад Карам, уточнив, что сбежал от исламистов при первой возможности.

Сейчас Карам вместе с другими строителями восстанавливает поврежденные при артобстрелах здания старой части Алеппо.

Автослесарь Мохаммад аль-Али ранее также выполнял ранее распоряжения командиров "Ахрар-Сурия".

"В этой же автомастерской, где я сейчас работаю, изготовлял минометы — выбора не было, в случае отказа боевики грозили расстрелять всю семью",- сказал он.

В администрации Алеппо отметили, что в настоящее время город восстанавливают сотни амнистированных боевиков, число которых растет день ото дня.

Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии граждан, участвовавших ранее в боевых действиях против правительственных войск, в июле прошлого года. Действие указа продлевалось несколько раз.

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