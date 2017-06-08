Союзники США в районе Ат-Танфа останутся там до победы над ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Силы оппозиции в районе сирийского города Ат-Танф, поддерживаемые США, останутся там до полной победы над группировкой "Исламское государство"*, заявили в коалиции по борьбе с ИГ*.

"Присутствие коалиции в Сирии устраняет непосредственную угрозу от ИГ* в Сирии для всего мира, реагирование на которую выходит за рамки возможностей сирийского режима. Коалиционные силы расположены в Ат-Танф уже больше года. Этот гарнизон временный, предназначен для подготовки проверенных сил для борьбы с ИГ* и он не будет оставлен до победы над ИГ*", — говорится в заявлении.

При этом в документе отмечается, что до тех пор, пока проправительственные силы нацелены на коалицию и ее партнеров, "потенциал для конфликтов будет возрастать".

"Коалиционные силы ориентированы на (борьбу с) ИГ* в долине реки Евфрат. Коалиция призывает все стороны сосредоточить свои усилия на одном направлении — для разгрома ИГ*, которая является нашим общим врагом и самой серьезной угрозой миру и безопасности в регионе и на всем свете", — говорится в заявлении.

В четверг коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по проправительственным силам в районе сирийского населенного пункта Ат-Танф, утверждая, что те слишком близко подошли к партнерам коалиции.

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