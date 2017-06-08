США заявили, что продолжают использовать каналы связи с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Коалиция по главе с США продолжает использовать установленные каналы связи с российскими военными в Сирии для предотвращения конфликтов, сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

"Линия связи с русскими для предотвращения конфликтов открыта и продолжает действовать", — сказал Диллон на брифинге.

Он добавил, что именно по этим каналам США связывались с российскими военными перед последним ударом по проправительственным силам в Сирии в районе Ат-Танфа.

В четверг коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Пол словам Диллона, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые подошли слишком близко и представляли угрозу для "союзных коалиции сил".

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