Россия и Турция отчитались о ситуации в зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия в совместной комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев стрельбы, Турция заявила о пяти нарушениях, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 2, Деръа – 2 и Хама – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 5 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – 1, Деръа – 4", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГ (запрещены в РФ).

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 1547. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, не изменилось – 219.