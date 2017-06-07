Создание зон деэскалации в Сирии позволит остановить войну, уверен Шойгу

АСТАНА, 7 июн — РИА Новости. Создание зон деэскалации в Сирии позволит остановить гражданскую войну, при этом борьба против ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусры"* будет активизирована, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"При этом, — отметил он, — борьба против ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусры"* и примкнувших к ним бандформирований будет активизирована".
Сейчас, сказал Шойгу, "предпринимаются практические шаги по выполнению достигнутых договорённостей".
"Первоочередной задачей является обеспечение мониторинга выполнения сторонами конфликта всех взятых обязательств, а также создание условий для восстановления разрушенной инфраструктуры и хозяйственной деятельности населения", — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что совместными усилиями России, Ирана и Турции, которые выступили гарантами перемирия в Сирии, удалось наладить прямой диалог между сирийским правительством и вооруженной оппозицией.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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