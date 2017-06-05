Путин и Эрдоган обсудили урегулирование сирийского кризиса

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора условились продолжить совместные усилия по содействию урегулированию в Сирии в контексте создания зон деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры условились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике", — говорится в сообщении.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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