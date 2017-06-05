Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия в совместной комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев стрельбы, Турция заявила о семи нарушениях, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – шесть и Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений, из них в провинциях: Деръа – три, Хомс – три и Дамаск – одно", — говорится в документе.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

В течение суток подписано пять соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Тамана, Абу-Дали, Хамдания провинции Идлиб, Расм аль Шули провинции Эль-Кунейтра и Аль-Ахдаф провинции Дамаск. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1547.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 219.

Специалисты российского Центра по примирению в САР за сутки доставили 3,6 тонны питьевой воды жителям города Алеппо. Гуманитарную помощь получили 1130 человек, медицинскую помощь российских военных медиков получили 211 человек. Также по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: самолет российской авиакомпании доставил 21 тонну гуманитарного груза в район города Дейр-эз-Зор.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>